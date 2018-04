Buona prestazione della formazione maschile di serie C che con grinta e fatica ha espugnato il “B. Paolone” di Catania, imponendosi 33 a 10 sui Fenix Belpasso. Contesa vibrante che ha regalato molteplici emozioni agli spettatori che sedevano in tribuna.

Parte bene la Nissa in meta con Angelini, 7-0. Padroni di casa che reagiscono dopo pochi minuti ed accorciano 5-7, ma Raitano per gli ospiti riscava il solco siglando il 14 a 5. Il quindici del centro Sicilia non abbassa il ritmo e segna una nuova meta con Di Prima e successivamente i padroni di casa sigillano il 10 a 19 per i nisseni. Nella seconda frazione Tabacco e Raitano mettono al sicuro la vittoria.

Formazione: 1 Curto, 2 Ilardo, 3 Lo Celso, 4 Messina, 5 Messana, 6 Tringali, 7 Ferrara, 8 Pereira, 9 Murabito, 10 Di Maura, 11 Raitano, 12 Letizia, 13 Di Mauro, 14 Giunta, 15 Di Prima. A disposizione: Cosentino, Blandi, Tabbacco, Angelini.

Campionato regionale Serie C – girone 2, terza giornata di ritorno (domenica 22 aprile)

Fenix Belpasso – Nissa Rugby 20 – 31

Vittoria Rugby – Aquile Enna 16 – 79

CLASSIFICA: Nissa Rugby 17*, Aquile Enna 15*, Fenix Belpasso 10**, Vittoria Rugby 00**.

* Una partita in meno

** Due partite in meno

Aquile Enna 4 punti di penalizzazione

