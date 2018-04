CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Visto che si fa tanto parlare di rinascita del centro storico, ripropongo un’idea che pubblicammo anni fa, in un gruppo Facebook, con la speranza che qualcuno, Assessore o qualche consigliere, se la ritiene valida, la prenda in considerazione, cosa che sino ad oggi non è avvenuto. Vorrei ricordare che le maggiori città hanno mercatini in pieno centro storico, es. Campo dei Fiori(Roma), Mercato delle Erbe (VR), Zona Duomo (MI), il mercato di SAN LORENZO e il MERCATO CENTRALE(FI), etc etc. all’estero il Il Viktualienmarkt(Monaco di Baviera) e tantissimi altri ancora.

MERCATINO IN PIAZZA COME RIVITALIZZATORE DEL CENTRO STORICO

Il mercatino in centro creerebbe un movimento ed un indotto tale da essere un vantaggio per tutti i commercianti della zona, per esempio farebbe guadagnare anche chi vende ricariche telefoniche, senza parlare dei bar e di tutti i generi commerciali. Le persone entrerebbero anche nei negozi tradizionali e riprenderebbero l’abitudine di scendere in centro, non solo il sabato ma anche in altri giorni. Al mercatino settimanale, la domenica potrebbero affiancarsi mercatini a tema dall’antiquariato all’alimentazione coinvolgendo associazioni culturali e aziende agricole etc.

Ciò favorirebbe e stimolerebbe anche l’apertura di nuove attività, specialmente nelle zone, come C.so Umberto direzione Viale Regina Margherita ormai una serie di saracinesche abbassate.

“TROVI PULITO LASCIA PULITO”

COLLOCAZIONE BANCARELLE:

• 60 di non alimentaristi da Palazzo Moncada a C.so Umberto (Statua Umberto) una fila lato Banche e altra fila centro Corso. 300 mt. lineari circa

• Circonferenza P.zza Garibaldi 130 mt. circa (25/30 circa non alimentaristi).

• 30 circa di alimentaristi Via Palermo e Piazzetta fine via 150.mt. lineari

• Frutta e verdura tra Strada a Foglia e Vecchia Pescheria(in caso di non sufficienza).

VIABILITA’ E PARCHEGGI:

• Spazio libero centro carreggiata per passaggio mezzi di soccorso in C.so Umberto(3mt.) e passaggio pedonale lato bar(3mt.). Libero transito davanti la Cattedrale per i mezzi provenienti da C.so Umberto.

• Parcheggi di Via Medaglie d’oro, Piazza Mercato,Piazza Marconi

• Riduzione tariffe max 0,50 cent. fino alle 14.00 o gratis(volontà comunale).

• Divieto di parcheggio sino alla fine del mercatino(ore 14.00) divieto di sosta dal Collegio a Santa Lucia e dalla Rosticceria Falci all’ incrocio via Barone Lanzirotti. (spazio riservato ai furgoni degli ambulanti)

• BUS NAVETTA (2):

• FERMATE Bus Navetta (gratis A/R) :Piazza Europa, Piazza Mercato(Grazia), Piazza Garibaldi, Badia, angolo Via vespri Siciliani/Via Redentore. Via Redentore/Via Pitrè, Via S.Giovanni Bosco, Via Maddalena Calafato(Scuola Santa Lucia), fine Via Maddalena Calafato, P.zza Europa.

• Percorso Bus Navetta: Partenza P.zza Europa-Via Rosso di San Secondo-C.so Vitt. Emanuele-Via Vespri Siciliani-Via Redentore, Via Maddalena Calafato, Via Rosso di Sa Secondo (salita), P.zza Europa.

BAGNI CHIMICI:

• Ubicati dove il Comune ritenga più opportuno collocarli.

FURGONI:

• Una volta scaricata la merce, i mezzi andrebbero parcheggiati fuori dalla zona mercatino. Quelli di C.so Umberto verso S.Lucia, quelli della P.zza verso V.le regina Margherita.

• Ogni furgone deve evitare di perdere oli o altro provvedendo a sistemare dei cartoni sotto il motor

Sergio Cirlinci

