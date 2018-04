TRAPANI – Sono sei i cantanti lirici scelti per l’opera “L’importanza di esser Franco”: Marta Biondo, MS/Contralto, interpreterà MRS Prism; Chiara Cabras e Ilenia Tosatto, soprani, Cecily Cardew; Alfonso Michele Ciulla e Fabio Mario La Mattina, baritoni, Merriman e Lane; Tiberia Monica Naghi, soprano, Lady Gwendolen Farifax.

Oltre 20 i cantanti lirici provenienti dalla Sicilia, dall’Italia e dalla Germania che hanno partecipato alle audizioni che si sono svolte al Palazzo De Filippi per “Opera Studio”, un progetto didattico di alto perfezionamento per la messa in scena dell’opera “L’importanza di esser Franco”, commedia in 3 atti di Oscar Wilde con adattamento e versione ritmica del compositore Mario Castelnuovo Tedesco.

Il Luglio Musicale Trapanese intende scoprire e valorizzare nuovi interpreti per il repertorio operistico della stagione lirica.

L’ “Opera Studio” si svolgerà a Trapani, nella seconda decade di Giugno, la produzione e le prove dell’opera avranno inizio domenica 8 luglio 2018.

L’opera sarà rappresentata presso il Chiostro di San Domenico a Trapani nei giorni 29 Luglio e 1 Agosto 2018.

«Sarà un laboratorio di formazione, specializzazione e perfezionamento per le professioni del teatro musicale. Il progetto mira a completare ogni aspetto della formazione professionale del cantante, da quelli più spiccatamente musicali, a quelli della presenza scenica sul palcoscenico, della corretta dizione e della scelta del repertorio», così dichiara il Maestro Andrea Certa, responsabile della programmazione lirica e casting manager dell’Ente Luglio Musicale Trapanese.

Tanta l’emozione dei partecipanti alle audizioni.

Alcune dichiarazioni: “Ho deciso di partecipare a questa iniziativa perché l’Ente Luglio Musicale è il Teatro di Tradizione della mia provincia, e avrei comunque il piacere di debuttare anche in questo teatro”, “Per me sarebbe un grandissimo onore poter partecipare a questo laboratorio, ricoprendo uno dei ruoli richiesti, ed una grandissima opportunità di lavoro”, “Ho ancora l’adrenalina post audizione, però come sempre cerco di fare tutto quello che posso e spero di farcela. Se sono venuta qui è perché mi interessa e ci tengo, quindi incrociamo le dita e aspettiamo”.

