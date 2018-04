In Seconda categoria nel girone F retrocede l’Amatori Gela che ha perso 4-0 con l’Atletico Santa Croce. Perde anche la Nuova Niscemi, penultima, 5-2 con il Leo Soccer, ma la sconfitta dei niscemesi è stata indolore in quanto, con 4 punti di vantaggio sull’Amatori, s’è salvata automaticamente. Nel girone G, invece, il Cusn Caltanissetta (Nella foto) di Gionni Stivala ha vinto a tavolino 3-0 per la mancata presentazione del Petralia Sottana. Vince anche la Master Pro San Cataldo di Aldo Cammarata 4-1 con l’Acquaviva con le reti di Lunetta, Vancheri, Giambra e Facciponte. I sancataldesi si mantengono terzi in classifica. Perde invece il Riesi 5-2 a Valledolmo, mentre s’è chiuso 1-1 il match tra Marianopoli e Petralia Soprana ormai retrocessa.

