In Seconda categoria, conquista i play off il Cusn Caltanissetta (nella foto) che, in una gara dura e spigolosa decisa da una doppietta di Federico Anzalone, ha battuto 1-2 l’Acquaviva. I nisseni sono riusciti a mettere la freccia solo a 6 minuti dalla fine su calcio di rigore in una partita nella quale i padroni di casa hanno reso difficile la vita alla squadra di mister Stivala. La Master Pro, che era già qualificata come terza nei play off, ha perso 5-2 contro il Caltavuturo. Il Riesi, che riposava, s’è qualificato nei play off come quarta classificata ed affronterà fuori casa la Master Pro San Cataldo, mentre il Cusn affronterà fuori casa il Villarosa, secondo classificato nel suo girone. Da notare che il Marianopoli ha chiuso perdendo 1-0 fuori casa contro il Petralia Sottana. Nell’altro girone il retrocesso Amatori Gela è stato battuto in casa 1-4 dal San Giorgio, mentre la Nuova Niscemi, salva, ha vinto 3-0 con l’Olimpique Priolo.

