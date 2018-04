PALERMO – Pugno in faccia a un insegnante di sostegno dell’istituto comprensivo “Abba-Alighieri” di Palermo, preso di mira da un genitore perche’ aveva ‘osato’ rimproverare la figlia e l’aveva fatta uscire dall’aula. E’ successo ieri. La polizia, ricostruisce la questura, e’ intervenuta sul posto intorno alle 14. L’alunna della scuola media di via Ruggero Marturano aveva informato dei fatti il padre e all’orario di uscita, il malcapitato e’ stato raggiunto dall’uomo che gli ha sferrato un pugno in pieno volto e avrebbe infierito su di lui con dei calci. Il professore e’ stato trasportato e medicato in ospedale. L’aggressore e’ stato individuato e ha detto che la sua era una reazione di rabbia per la decisione del docente di fare uscire dall’aula la figlia.

Il professore cinquantenne, ipovedente, pestato dal genitore 39enne dell’alunna, era stato trasportato da un collega all’ospedale Civico dove, sotto choc e sofferente per una frattura allo zigomo, era stato sottoposto a esami e a una Tac che aveva evidenziato una sospetta emorragia cerebrale. Stamane e’ stata sciolta la prognosi che resta seria in quanto e’ stato dichiarato guaribile in 25 giorni. Indaga la polizia.

