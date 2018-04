CALTANISSETTA – Nell’ambito dell’iniziativa “Scoprire e riscoprire Caltanissetta”, giunta quest’anno alla sua 11^ edizione, organizzate dal CRAL Giustizia Caltanissetta, domenica 15 aprile grazie all’autorizzazione concessa dalla Soprintendenza Beni Culturali di Caltanissetta, è organizzata la visita guidata alla Chiesa di S. Maria La Vetere (S. Maria degli Angeli), nonché una illustrazione del Castello di Pietrarossa e visita al cimitero monumentale e al gasometro.

La visita sarà guidata dal professor Enzo Falzone.

È un’occasione per coinvolgere i ragazzi e dar loro modo di conoscere la storia della nostra città e delle sue tradizioni e in tal senso sono state coinvolte tutte le scuole di ogni ordine e grado della nostra città.

L’appuntamento è alle ore 10 davanti la Chiesa S. Maria degli Angeli.

La partecipazione, destinata a tutti coloro che amano Caltanissetta (soci e non soci del CRAL), è, come sempre, gratuita.

Ulteriori informazioni sono reperibili sulla pagina facebook del CRAL

