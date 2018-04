“A nome del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Caltanissetta desidero esprimere tutto il dolore ed il cordoglio dell’Avvocatura Nissena per la grave perdita dell’illustre Avvocato Emanuele Limuti, che è stato uno dei principali protagonisti della politica giudiziaria del Distretto, in questi ultimi vent’anni. Sempre al servizio dell’Avvocatura, è stato Presidente della Camera Penale Nissena e per diversi anni nostro rappresentante distrettuale all’OUA, l’organismo politico recentemente soppresso. Era il Presidente della nostra Scuola Forense “Giuseppe Alessi”, direttore ed anima della nostra Rivista dell’Avvocatura, nonché rappresentante del Consiglio dell’Ordine presso l‘Università Kore di Enna. Va via un grande Avvocato, fine e brillante oratore, maestro di tanti giovani, dal multiforme ingegno e dalla personalità poliedrica, impegnato anche come scrittore, sceneggiatore, attore e regista. Lascia un grande vuoto difficile da colmare. Siamo vicini in questi momenti di sgomento alla sua famiglia ed in particolare alla moglie e alle sue due amate figlie, che svolgono la nostra meravigliosa professione. Un particolare abbraccio alla figlia Vania, nostro consigliere dell’Ordine.

Pierluigi Zoda – Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Caltanissetta”

