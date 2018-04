SANTA CATERINA. L’amministrazione comunale ha manifestato l’intenzione di istituire un’area attrezzata per lo sgambamento dei cani. Il servizio è rivolto a quanti hanno un cane e non sanno dove portarlo per consentirgli di sgambare. Lo spazio individuato per realizzarci l’area si trova lungo la Via Berlino, e cioè contrada Vignegrandi. L’area di sgambamento sarà istituita a titolo sperimentale. L’amministrazione ha deciso di affidare la gestione dell’area ad associazioni, enti o anche privati cittadini o comunque a chiunque ne faccia preventiva richiesta. E’ anche previsto che le figure interessate possano consorziarsi per consentire una gestione quanto più funzionale possibile dell’area di sgambamento. Tramite avviso pubblico sarà verificata la disponibilità di quanti sono interessati alla gestione dell’area. Le istanze dovranno pervenire al Comune entro il 6 aprile.

