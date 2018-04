SANTA CATERINA. Il Meet Up Movimento 5 Stelle di Santa Caterina, tramite lettera, ha chiesto al Sindaco, al Presidente del Consiglio e ai capigruppo consiliari di maggioranza e minoranza l’intitolazione di una via a Mario Savio (nella foto). Quest’ultimo, figlio di un caterinese emigrato negli Stati Uniti d’America, si diplomò al liceo “Martin Van Buren” nel Queens nel 1960 e frequentò il Manhattan College grazie a una borsa di studio ottenuta al Queens College. Nel 1963 si trasferì a Los Angeles dove si iscrisse alla “University of California” stabilendosi nel campus di Berkeley. Nel 1964, entrò a far parte del “Freedom Summer project”, organizzazione umanitaria del Mississippi con lo scopo di aiutare gli afro-americani ad ottenere il diritto di voto. A Berkeley Mario Savio organizzò una rivolta contro la guerra in Vietnam dando inizio alla rivolta studentesca contro la decisione dell’Università che aveva vietato ogni forma di attività politica . Davanti a seimila persone che manifestarono, quel due dicembre 1964 (tra loro pure Joan Baez, che guida i canti intonati in gruppo), Savio divenne così il leader carismatico del Movimento per la Libertà di Parola che, tuttavia, lasciò l’anno dopo lamentando una frattura fra i vertici e gli studenti. Corse senza successo per un posto di senatore. Si laureò in Fisica alla San Francisco State University nel 1984. Nel 1990 ottenne una cattedra di matematica, filosofia e logica alla Sonoma State University. Il 2 novembre 1996 i problemi di cuore che lo avevano a lungo afflitto si aggravarono: in coma per qualche giorno, morì il 6 novembre nell’ospedale di Sebastopol, California, che nel 2012 gli ha dedicato una piazza. Lo stesso anno l’Università di Sonoma gli ha intitolato lo Speakers Corner del suo campus. Anche il campus di Berkeley ha reso omaggio alla sua memoria, mentre nel 2009 Oxford University Press ha pubblicato la corposa biografia di Mario Savio, scritta da Robert Cohen, laureato a Berkeley e docente di studi sociali e storia alla New York University. Il sindaco Antonino Fiaccato, commentando l’iniziativa del M5S caterinese, s’è detto disponibile a valutare la possibilità di intitolare una strada cittadina a Mario Savio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...