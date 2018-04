SAN CATALDO. Il Comune di San Cataldo, presente con il sindaco Giampiero Modaffari e l’assessore Angelo La Rosa (nella foto) è stato premiato presso il centro fieristico “Le Ciminiere” di Catania ricevendo dal Presidente On. Nello Musumeci e dal Direttore Generale del Dip. Acque e Rifiuti ing. Salvatore Cocina, una menzione speciale quale comune virtuoso con alte performance di raccolta differenziata nel 2017. Per ricevere simile riconoscimento bisognava aver raggiunto nel periodo Agosto-Novembre una percentuale media almeno del 45%, con non meno due mesi oltre il 50%. <Ebbene – ha spiegato l’assessore Angelo La Rosa – nei quattro mesi richiesti San Cataldo ha raggiunto per la precisione la media del 49,71% e nei mesi di Settembre e Ottobre rispettivamente il 51,26% e il 50,15%. Il sindaco Giampiero Modaffari e la Giunta, nel ringraziare i cittadini virtuosi, l’Ufficio Aro e il gestore per il lusinghiero risultato raggiunto, hanno lanciato un appello <A differenziare ancora di più e con maggior qualità, nel rispetto dell’ambiente e per continuare a ridurre progressivamente i costi del servizio>. Al riguardo, l’Amministrazione, assieme ai consiglieri comunali che si riterranno disponibili, ha annunciato che saranno quanto prima attivati nuovi incontri con i cittadini presso parrocchie, sodalizi, comitati, associazioni per ulteriori momenti informativi e formativi.

