SAN CATALDO – Pasquetta tragica per F.L. 57 anni che, durante una passeggiata, in prima serata, con i familiari in via Dei Platani, è crollato esanime per terra tra lo stupore ed il panico dei congiunti: un malore purtroppo letale. Poco dopo sul posto sono giunte le forze dell’ordine ed i soccorsi; il cadavere dell’uomo è stato trasportato presso l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. (Foto di repertorio)

