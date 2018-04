SAN CATALDO. In questi giorni che precedono le votazioni per i progetti della democrazia partecipata in programma il prossimo 24 aprile nel palazzo comunale, sono diversi i progetti che vengono promossi e pubblicizzati affinchè i sancataldesi ne vengano a conoscenza e possano votarlo contribuendo a farlo finanziare. Uno di questi è quello che ha prodotto il Comitato Centro Storico e Cristo Re. <Chiediamo un minuto della vostra vita per una Città migliore>: è questo lo slogan scelto in vista delle votazioni del prossimo 24 aprile per il suo progetto di democrazia partecipata. Tale progetto consiste nel realizzare le alzate centrali della Scalinata della Torre civica tutti in Ceramica, stile quella di Caltagirone. Si tratta del progetto N°4 per il quale, chi lo vorrà, potrà esprimere il proprio voto di preferenza al fine di consentirne il finanziamento per realizzare il progetto, Un Minuto della vostra vita, per una San Cataldo Migliore…barrando il Progetto N °4.

Mi piace: Mi piace Caricamento...