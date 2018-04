SAN CATALDO. Quindici dipendenti comunali, quattro volontari che hanno accolto l’appello del sindaco a dare una mano per fronteggiare l’emergenza vento, un consigliere comunale, una squadra dei vigili del fuoco, gli amici delle guardie ecozoofile, imprese locali specializzate nel taglio degli alberi. Sono stati loro, assieme al sindaco Giampiero Modaffari ad attivarsi nel pomeriggio di ieri per fronteggiare l’emergenza e i disagi dovuti alle fortissime raffiche di vento che hanno soffiato in città e nel territorio sancataldese. <Con grandi difficoltà, siamo comunque riusciti a dare risposte alle tante richieste di aiuto dei nostri concittadini; nei prossimi giorni si provvederà a sistemare tutti gli altri innumerevoli danni>, ha sottolineato il sindaco che ha ringraziato quanti lo hanno collaborato in questa non facile opera di intervento per risolvere piccole e grandi emergenze venutesi a determinare nel territorio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...