SAN CATALDO. E’ Iniziata oggi la prima giornata della quarta edizione della festa del libro. Nell’occasione la villa comunale si è vestita di colori a tempera, sorrisi, musica, caccia al tesoro, palloncini e zucchero filato. Insomma, un’iniziativa che, ancora una volta è stata tutta all’insegna dell’amore per il libro, della “favole per crescere” che i piccoli oggi hanno vissuto e riprodotto. Una iniziativa resa possibile grazie alla proficua sinergia che s’è venuta a creare tra l’amministrazione comunale (tramite l’assessore Maria Concetta Naro), la IV commissione consiliare, le dirigenti del I° e II° circolo, le insegnanti tutte che hanno preparato i piccoli bambini, le librerie Mondadori e Bartolozzi, la scuola professionale Euroform, i dipendenti della biblioteca che hanno contribuito a portare la stessa all’interno della villa, e poi ancora ai ragazzi del servizio civile, agli ispettori ambientali, e ai collaboratori tutti che hanno permesso la realizzazione di un’iniziativa davvero molto formativa e coinvolgete. E domani la seconda giornata, anche questa con tanti appuntamenti per una quarta edizione della Festa del Libro che, come già le precedenti edizioni, sta facendo registrare un successo davvero significativo in Città.

Mi piace: Mi piace Caricamento...