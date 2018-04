SANTA CATERINA. L’amministrazione comunale istituirà i “Parcheggi Rosa”. Lo ha comunicato il vice sindaco Agatino Macaluso che aveva proposto, assieme al presidente del consiglio Cristina Rizza, questa iniziativa in consiglio dove era stata approvata unanimemente. Il sindaco ha emanato un’ordinanza con la quale ne ha disposto l’istituzione. Saranno 5 i “Parcheggi Rosa” destinati alla sosta dei veicoli condotti dalle donne in stato di gravidanza o che accompagnano minori fino al 12° mese di vita che risultano residenti o dimoranti nel Comune di Santa Caterina. L’amministrazione comunale non ha ancora individuato in quali siti dovranno essere collocati gli stalli, ma ha comunque dato indicazioni di realizzarli in prossimità di luoghi pubblici frequentati con maggiore assiduità quali ambulatori, uffici comunali, scuole, studi medici, laboratori di analisi e farmacie. Per il rilascio del contrassegno, gli interessati dovranno farne richiesta presso gli Uffici comunali compilando l’apposito modulo. Il contrassegno avrà validità limitata nel tempo e comunque dai sei mesi di gravidanza e sino al compimento di un anno del minore.

