SAN CATALDO. L’amministrazione comunale ha reso noto l’esito delle operazioni di sorteggio relativo all’incarico professionale di collaudatore statico in corso d’opera per i lavori inerenti il programma innovativo in ambito urbano denominato Contratto di Quartiere II. L’incarico sarà assegnato con la procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso. In totale sono pervenute 40 manifestazioni di interesse che sono state numerate progressivamente da 1 a 40. Dopo di che s’è tenuta alle 11,30 del 29 marzo scorso al previsto sorteggio dal quale sono risultati estratti cinque numeri: 18-34-16-29-15. Ai professionisti corrispondenti ai numeri estratti, sarà trasmessa una lettera di invito per offerta al ribasso.

Mi piace: Mi piace Caricamento...