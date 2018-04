SAN CATALDO. Dopo il significativo successo ottenuto nei due concerti a Porto Torres e Sassari, sta proseguendo la tournèe dei Pupi di Surfaro in Sardegna. In particolare, domani 24 aprile, la band musicale sancataldese sarà in concerto a Cagliari. Il 25 aprile, invece, il gruppo musicale sarà impegnato nella LiberaFest a San Sperate. Poi un concerto a Carrara per il 27 aprile e un altro il 29 a Genova.

