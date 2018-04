SAN CATALDO. Il Movimento 5 Stelle di San Cataldo ha proposto un’idea progettuale nell’ambito della “Democrazia partecipata del Comune di San Cataldo”. L’idea progettuale è denominata “Buoni spesa” ha l’obiettivo di sostenere alcune famiglie del Comune di San Cataldo, alle prese con le difficoltà economiche mediante la distribuzione di voucher cartacei. Secondo il M5S <I “Buoni spesa” saranno utilizzabili per l’acquisto di generi di prima necessità (alimenti e farmaci da banco), testi scolastici e materiale didattico, articoli per la prima infanzia, prodotti per l’igiene casa e personale, prodotti per scuola istruzione e attività sportiva.

