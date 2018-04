SAN CATALDO. L’assessore comunale alle Politiche Sociali Salvatore Sberna (nella foto) ha reso noto che il Comune di San Cataldo, nell’ambito delle attività del Distretto socio-sanitario n. 11, ha aderito alle iniziative del Fondo Nazionale per l’assistenza a disabili gravissimi. Sono state così intercettate risorse pari a 130.000 euro. “A breve – ha dichiarato Sberna – inizieranno le attività a favore di utenti che sono già stati selezionati. Per loro, si tratterà di un piano personalizzati di assistenza. I beneficiari sono 31, di cui 21 di San Cataldo, 4 di Serradifalco, 4 di Milena e 2 di Montedoro. Gli utenti riceveranno assistenza da parte di operatori socio assistenziali socio sanitari, per un totale di 228 ore, nel dettaglio 19 ore mensili di servizi”.

