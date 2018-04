SAN CATALDO. <Quest’anno per la prima volta, il nostro quartiere partecipa alla democrazia Partecipata promossa dal comune di San Cataldo. Intendiamo costruire come ho detto sin dal giorno della mia elezione a presidente, un quartiere bello da vivere, ma soprattutto che diventi sempre più un gioiello per San Cataldo. Infatti il mio desiderio e quello di costruire ponti di dialogo con le varie associazioni presenti sul nostro territorio>. E’ quanto affermato dal presidente del comitato di quartiere Pizzo Carano Sant’Anna, Vincenzo Siracusa (nella foto al centro) che oggi ha presentato al comune, in sinergia all’associazione Anffas onlus, un progetto che vuole proporre un miglioramento strutturale e sociale nel quartiere stessa, con l’inclusione lavorativa dei ragazzi con disabilità dell’associazione Anffas. Il presidente, nel ringraziare il Presidente del villaggio dei semplici Maurizio Nicosia, la dott.ssa GiusyScarantino per l’impegno palesato per il progetto della democrazia partecipata, ha elencato cosa sarà possibile fare qualora il progetto fosse votato: 1° Installazione di un impianto di videosorveglianza per rendere sicuro il quartiere, per cercare di prevenire comportamenti devianti che potrebbero realizzarsi vista la posizione periferica del quartiere.

2° Copertura e adeguamento delle fermate degli autobus presenti, visto l’attuale disagio dei ragazzi pendolari del quartiere. 3° Acquisto di panchine per il quartiere, per permettere agli abitanti di vivere momenti di socializzazione anche all’esterno delle proprie abitazioni. 4 °Acquisto di giostre per bambini, per realizzare uno spazio a loro indicato, al fine di tornare a giocare per le strade del quartiere. 5° Istallazione di cestini raccogli rifiuti di cui il quartiere è oggi sprovvisto.

6° Sostituzione della rotatoria in plastica presente all’ingresso del quartiere con una più solida.

7° Realizzare e curare gli spazi verdi del quartiere, per renderlo bello da vedere e bello da vivere.

Per realizzare il 7° punto è stato stipulato un protocollo d’intesa con l’associazione Anffas onlus di Caltanissetta, la quale si occupa di persone con disabilità. Pertanto la manodopera verrà curata dall’Anffas. Pertanto, in vista del voto che il prossimo 24 aprile sarà possibile dare al progetto, il presidente Siracusa ha invitato tutti i cittadini a collaborare alla realizzazione di questo progetto con un semplice voto il prossimo 24 aprile recandosi nella sala consiliare dalle ore 8 alle 19.

