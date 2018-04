SAN CATALDO. Buone notizie per le famiglie degli alunni che hanno diritto alla fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo. Il sindaco Giampiero Modaffari, infatti, tramite apposito avviso pubblico, ha reso noto che sono in pagamento presso la tesoreria della Banca Monte dei Paschi di Siena i contributi per la fornitura gratuita e semi gratuita dei libri di testo. Gli aventi diritto potranno pertanto recarsi in Via Babbaurra, sede dell’Istituto bancario tesoriere, per ricevere il contributo dovuto.

