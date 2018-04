SAN CATALDO. Un percorso guidato alla conoscenza della civiltà mineraria e delle essenze dell’area boscata per gli studenti della 3A Linguistico dell’Istituto scolastico di istruzione superiore “Luigi Russo”. I ragazzi, accompagnati dai proff. Miccichè (Scienze), Abbaleo (Sostegno), Salomone (Tec. Lab. Chimica) e Favata (Ass. autonomia e comunicazione per disabili), hanno avuto modo di visitare a 360 gradi il sito minerario e boschivo di Gabara (nella foto). Nell’occasione, l’assessore comunale al territorio e ambiente Angelo La Rosa e Pasquale Tumminelli hanno curato la guida del percorso minerario, mentre quello naturalistico è stato dall’ispettore forestale Lupo. Il tutto nel contesto di un’iniziativa che ha riscosso l’interesse e la partecipazione di docenti e alunni del “Luigi Russo” per la gioia dell’assessore La Rosa che ha apprezzato l’interesse e il coinvolgimento mostrato dagli studenti in visita al sito.

