SAN CATALDO. Il sindaco Giampiero Modaffari, tramite pubblico avviso, ha reso noto che per l’assegnazione del contributo di Democrazia partecipata il prossimo 24 Aprile nella sala consiliare del palazzo comunale si svolgeranno le elezioni per individuare il progetto al quale dovrà essere affidata la somma per il contributo regionale 2018. Si voterà dalle 8 alle 19 nel seggio costituito all’interno della sala consiliare. Potranno votare i cittadini che abbiano compiuto 18 anni. A costoro sarà consegnata una scheda in cui saranno inseriti tutti i progetti e nella quale potranno esprimere la loro preferenza per un solo progetto. Il progetto che avrà conseguito più voti otterrà il contributo per la democrazia partecipata.

