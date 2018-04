SAN CATALDO. Un’ordinanza per apportare modifiche al piano viabile cittadino. E’ quella che è stata emanata dal sindaco poiché il 13 aprile in Piazza Papa Giovanni XXIII verranno piantumati degli alberi di ulivo secolari. Da qui l’esigenza di modificare temporaneamente il piano viabile generale, per consentire in sicurezza l’esecuzione dei lavori. In particolare, è stato disposto per il 13 Aprile dalle ore 7,00 a fine lavori, il divieto di sosta ambo i lati, con rimozione in: Piazza Papa Giovanni XXIII ; dalle ore 08,00 a fine lavori, divieto di transito veicolare in: -Piazza Papa Giovanni XXIII, Corso Sicilia ( tratto da inc. Via Meli a inc. Piazza Papa Giovanni XXIII) e Via M.llo Sardo.

