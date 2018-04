SAN CATALDO. “Il formaggio a tavola, Viaggio tra i sapori, tecniche di produzione e territorio“. E’ l’evento in programma oggi, 19 aprile alle ore 18. A condurlo è l’esperto Lelio Lunetta. L’evento, organizzato dal Circolo Arci di San Cataldo, si svolgerà presso la sede associativa in Via Babbaurra n.23 (3° piano) ed è stato reso possibile grazie alla preziosa collaborazione della “MI.CE.lio Associazione micologica Centrosicula”. La serata si concluderà con una degustazione di formaggi con l’esclusivo utilizzo di panificazioni territoriali, il tutto “annaffiato” da vino rigorosamente locale. Ai partecipanti è chiesto un contributo organizzativo di Euro 5,00 per autofinanziamento associativo. Per informazioni si può telefonare al 348 – 40 55 942 (Peppe) o al 320 – 11 21 940 (Grazia Maria).

