SAN CATALDO. C’è attesa per la celebrazione dell’Annunciazione del Signore. La solennità avrebbe dovuto svolgersi il 25 marzo ma quest’anno a motivo della Domenica delle Palme, è stata trasferita ad oggi. Oggi, con la Santa messa delle 18 nella Chiesa madre si celebra l’evento che inaugura il tempo in cui il Figlio di Dio si fa carne per consumare il suo sacrificio redentivo in obbedienza al Padre e per essere il primo dei risorti. La Chiesa, come Maria, si associa all’obbedienza del Cristo suo Sposo, vivendo sacramentalmente nella fede il significato pasquale dell’Annunciazione. I nove mesi tra la concezione e la nascita del Salvatore spiegano la data odierna rispetto alla solennità del 25 dicembre.

