SAN CATALDO. L’amministrazione comunale ha proceduto alla nomina dei componenti del seggio elettorale per le votazioni che riguarderanno i progetti per la Democrazia Partecipata. La votazione è stata fissata per il prossimo 24 aprile dalle ore 8 alle 19 presso l’aula consiliare del palazzo comunale. Il seggio elettorale sarà composto dal Dott. Andrea Varveri – Segretario Generale – nella qualità di Presidente; dall’istruttore amministrativo Maria Amico – nella qualità di Segretario; e dagli scrutatori Fabio Vecchio e Luciano Ferrara, entrambi istruttori tecnici. Sono complessivamente sei le proposte progettuali per le quali sarà possibile esprimere il proprio voto: . “BUONI SPESA”; “VIVERE INSIEME”; “SALUSANCATALDO”; “RIQUALIFICAZIONE DELLA SCALINATA MONUMENTALE DELLA TORRE CIVICA: DECORAZIONE DELLE ALZATE DELLE RAMPE CENTRALI CON FORMELLE IN PIETRA BASALTICA CERAMIZZATE”; “A SPASSO TRA STORIA, CULTURA E TRADIZIONI SANCATALDESI” e “UN TERRITORIO DA RISCOPRIRE, PISTA DI PATTINAGGIO”.

