SAN CATALDO. Si svolgerà il prossimo 7 maggio la sesta edizione dell’iniziativa culturale/artistica Concorso “Gessi tra i passi”, alla riscoperta dell’antica arte dei madonnari”. A promuoverla sarà l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “A. Manzoni – F. Juvara” di Caltanissetta con il patrocinio dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, del Servizio Turistico Regionale, del Comune di San Cataldo, della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali, del Servizio Turistico Regionale, della Diocesi di Caltanissetta e dell’ Arcipretura di San Cataldo. Il concorso è finalizzato alla riscoperta dell’antica arte dei “madonnari” riconosciuta in tutto il mondo come Italian Street Painting, celebrata in centinaia di festival e da moltissimi anni presente anche nelle più prestigiose piazze italiane. Il Concorso che, dopo il successo degli anni scorsi, è diventato un appuntamento molto atteso, ha registrato la presenza di veri talenti, capaci di emozionare in questa difficile disciplina e ha favorito la conoscenza del patrimonio storico-artistico del territorio. Il progetto prevede un concorso rivolto agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado e, nella sezione “Ospite d’onore”, delle Accademie di B.B. A.A., delle Università e ad artisti di ogni età. La manifestazione si svolgerà dalle 9 alle 17 lungo i marciapiedi di Corso Vittorio Emanuele, da Piazza Crispi all’angolo di via Cavour. A conclusione della manifestazione le opere realizzate saranno giudicate, in tempo reale, da una commissione di Personalità Istituzionali tra cui il Dirigente Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale d’Istruzione Flaminia Giorda, il Soprintendente BB CC e AA di Caltanissetta e professionisti accreditati nel campo artistico, all’uopo costituita. Le iscrizioni vanno effettuate entro il 30 aprile.

