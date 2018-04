SAN CATALDO. La volontà di partecipazione dei cittadini alla gestione del bene pubblico è sancita dal dettato costituzionale, in particolare dall’articolo 118 della Costituzione Italiana. Partendo da questo diritto-dovere, “Un’ Altra Storia” ha scelto l’obiettivo della proposta di un regolamento per la gestione dei beni pubblici. A renderlo noto è stato il referente territoriale dell’associazione “Un’Altra Storia, Gianfranco Cammarata. <Per settimane – ha spiegato – abbiamo provveduto a contattare le numerose realtà territoriali, alle quali è stata proposta la bozza del regolamento, perché una vasta platea di cittadini organizzati in associazioni o comitati di quartiere potessero formulare proposte di modifica o integrazioni>. In tale contesto, tutti i consiglieri comunali di San Cataldo sono stati raggiunti dalla proposta di “Un’Altra Storia” e per lunedì 16 aprile alle ore 19, la Presidente del Consiglio Comunale li ha convocati presso i locali dell’Arci , su invito della stessa associazione. <L’incontro – ha concluso Cammarata – sarà utile per definire ulteriormente il regolamento, affinchè dopo lo si possa portare in consiglio comunale perché diventi, una volta approvato, strumento operativo dell’Amministrazione e facilitatore delle iniziative dei gruppi di cittadini organizzati>.

Mi piace: Mi piace Caricamento...