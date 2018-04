SAN CATALDO. L’immobile abusivo di Viale dei Platani 60/bis, che tante polemiche ha sollevato nelle scorse settimane, è stato dichiarato di interesse pubblico dal consiglio comunale. La massima assise civica era stata convocata proprio con un solo punto all’ordine del giorno per stabilire se l’immobile dovesse essere dichiarato o meno di interesse pubblico. Il consiglio s’è espresso a favore della proposta della Giunta secondo cui <Gli immobili si prestano ad essere utilizzati ai fini residenziali e di utilità sociale>. Nel contempo, il consiglio comunale ha dato mandato all’amministrazione comunale di attivarsi <con azioni necessarie a garantire gli interessi della parte attrice>. Dieci i si, tre le schede bianche e un voto contrario a scrutinio segreto. In questo modo, l’immobile, per il quale il Tar aveva disposto la demolizione, potrebbe non essere demolito e potrebbero essere apportate parziali modifiche che potrebbero evitarne la sua demolizione.

