SAN CATALDO. L’amministrazione comunale ha preso atto dell’avvenuta donazione di alberi di ulivo da parte dell’Anas e dell’impresa Empedocle 2 Scpa al Comune di San Cataldo. E’ stata l’amministrazione comunale a creare questa proficua sinergia per il decoro urbano e la valorizzazione del territorio al fine di incentivare la cura del verde, recuperare spazi verdi pubblici con finalità estetico – paesaggistiche ed ambientali. In precedenza, l’amministrazione comunale ha avanzato all’Anas e all’impresa Empedocle 2 Scpa esecutrice di lavori di ammodernamento della SS. 640, la richiesta di alcuni alberi di ulivo derivanti da espianti effettuati a seguito dei suddetti lavori, da collocare in alcune zone del centro abitato. Tali richieste sono state accolte positivamente da entrambi che hanno donato al Comune di San Cataldo, a titolo di erogazione liberale, quindici alberi di ulivo. Tali alberi sono stati poi reimpiantati tredici nello spartitraffico di via Babbaurra, ingresso principale della Città provenendo da Caltanissetta, mentre due, di particolare maestosità, sono stati reimpiantati in piazza Papa Giovanni XXIII, di fronte al Palazzo Municipale. La Giunta ha pertanto preso atto di questa donazione a titolo di erogazione liberale a decoro e abbellimento di due zone strategiche della Città, quali l’ingresso e il Palazzo comunale.

