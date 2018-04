SAN CATALDO. Stanno provocando non pochi danni le forti raffiche di vento che si stanno abbattendo su San Cataldo e sul suo territorio. Il sindaco Giampiero Modaffari s’è subito attivato dopo che il dipartimento regionale della Protezione civile aveva emanato l’avviso di condizioni meteo avverse per la giornata di oggi, sabato 14 aprile, nella quale erano previste forti raffiche di vento fino a burrasca. Il primo cittadino ha invitato la cittadinanza a prestare la massima attenzione durante tutta la giornata di oggi e fino alle prime ore di domenica evitando di sostare le automobili nei pressi di alberi, e prestando la massima attenzione per eventuali cadute di oggetti dall’alto a causa del vento. Nel contempo, per precauzione, è stato interdetto l’accesso alla villa comunale. Tuttavia non sono mancati i danni. Nel primo pomeriggio il sindaco ha anche fornito un numero telefonico, lo 0934588960 al quale rivolgersi per segnalazioni. Nel contempo ha invitato quanti se la sentissero a prestare la loro opera di volontari per arginare l’emergenza vento. Il sindaco ha anche fatto sapere che, oltre alla polizia municipale, anche operai e squadre di pronto intervento sono all’opera. In atto vi sono molte emergenze e la squadra di pronto intervento sta lavorando in tutta la Città. Tra le segnalazioni pervenute, anche quella della copertura del Cine teatro Marconi (nella foto) la cui copertura è stata in parte danneggiata dal vento, oltre a diversi alberi danneggiati e alla mancanza di energia elettrica in diversi punti della città.

