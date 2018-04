SAN CATALDO. Novità importanti sul fronte della Tassa rifiuti per l’anno 2018. A fornirle è stato il sindaco Giampiero Modaffati che ha parlato di una ulteriore riduzione della bolletta Tari rispetto al 2017. <Continua il trend al ribasso dell’importo della bolletta riferita alla Tassa Rifiuti [TA.RI.] per l’anno 2018 – ha rilevato il sindaco – nel corrente anno solare, nonostante l’incremento del costo del servizio per effetto della introduzione del servizio porta a porta in tutto il centro storico ed i quartieri di Decano-Bigini e Pizzo Carano, vi è stato una ulteriore riduzione complessiva del costo oggi pari a 3.130.226,92 € [Somma tra costo del servizio e Costi Amministrativi di Riscossione e Contributi – Cosiddetti Costi C.A.R.C.] rispetto allo scorso anno pari a 3.147.326,70 €, che ha fatto sì che la bolletta riferita all’anno 2018 è inferiore mediamente del 17÷20% rispetto al primo anno di applicazione del 2014 e del 3-5% rispetto all’anno scorso [2017]>. Il sindaco ha anche fornito una tabella di raffronto:

– ANNO 2014: – Importo……………….. 3.912.886,31 €

– ANNO 2015: – Importo……………….. 3.495.118,08 €

– ANNO 2016: Importo……………….. 3.494.537,98 €

– ANNO 2017: – Importo ……………….. 3.147.326,70 €

– ANNO 2018: – Importo ………………..3.130.226,92 €

Differenza Costi tra 2014 e 2018 = – 782.659,39 €

<Con la differenza – ha spiegato – che nel 2014 la percentuale della differenziata era del 2,61 % mentre nel 2017 è stata del 47,67%, un ulteriore decremento della bolletta nonostante i nostri concittadini potranno godere di maggiori agevolazioni che per il 2018 sono pari a 295.850,00 € contro i 259.350,00 € del 2017. Il tutto – ha sottolineato Modaffari – è reso possibile poiché è stato ridotto il costo complessivo ed inoltre si va aumentando la base imponibile avendo recuperato evasione ed elusione: “Pagare tutti per pagare di meno”. Il sindaco ha infine riportato i confronti dell’importo della bolletta Tari 2018 rispetto agli anni 2014-2015-2016-2017 con riferimento al caso di un numero variabile di componenti il nucleo familiare ed una abitazione di 100 metri quadrati di superficie. <E’ evidente – ha concluso – che per ciascun caso vanno applicate, se dovute, le agevolazioni e riduzioni previste nel relativo regolamento>. Da ultimo ha anche precisato che, <Coloro che, nel corso del 2017, hanno praticato la raccolta differenziata con conferimento nel centro comunale di raccolta di via Stazione ovvero presso gli eco punti dell’ex asilo nido belvedere e dell’ex macello, avranno rimborsata la premialità acquisita come riduzione applicata alla bolletta del 2018.

Mi piace: Mi piace Caricamento...