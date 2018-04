SAN CATALDO. E’ in programma sabato 7 aprile alle 15,30 la prima edizione del Torneo di Calcio Tennis. L’evento è completamente gratuito per cui chiunque può prendervi parte senza dover sostenere costo alcuno. Il torneo si svolgerà presso il Villaggio dei semplici, ex Maria Ausiliatrice in via S. Maria Mazzarello. Per informazioni ed iscrizioni è possibile rivolgersi al 3287354976 oppure al numero 3287129903.

