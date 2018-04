SAN CATALDO. Sarà presentato venerdì 13 aprile alle ore 18,30 il nuovo romanzo di Mariella Buono “Oltre l’infinito di Sarah”. Si tratta dell’ennesimo capolavoro di una scrittrice sancataldese che, in questi anni, è riuscita a ritagliarsi uno spazio significativo nel panorama culturale regionale e nazionale. L’evento sarà presentato nell’auditorium Maria Ausiliatrice in via dei Misteri. Previsti i saluti del sindaco Giampiero Modaffari e gli interventi di Maurizio Nicosia e Nuccio Mula. Modererà Michele Bruccheri. Ospiti dell’evento saranno Maria Podigora, Costantino Comito e Anselmo Di Iorio. Audio e luci saranno curati da Antonio Di Francesco e Biagio Vicari.

