SAN CATALDO. Incredibile successo dell’iniziativa di formazione alla grafica tridimensionale. Il corso, infatti, ha avuto un numero di adesioni tali da indurre gli organizzatori a condurre, contemporaneamente, due corsi. Ciò nonostante c’è anche una lista di attesa nel caso ci fosse qualche forfait. Il corso avrà inizio martedì prossimo, presso la Biblioteca comunale di San Cataldo, locali messi a disposizione dall’amministrazione comunale. L’iniziativa, senza alcun finanziamento, viene condotta grazie alla competenza tecnica dell’ingegnere Totò Riggi e alla disponibilità organizzativa dell’associazione ” Abbiamo qualcosa da dare “, di cui è presidente Gianfranco Cammarata, referente territoriale di Un’Altra Storia. ” Abbiamo voluto fortemente questa iniziativa per dare un segnale chiaro ai nostri giovani: vogliamo aiutarli in ogni modo, in particolare offrendo loro possibilità di una valida formazione, spendibile nel mercato del lavoro. Ci mettiamo a loro disposizione perchè si tenti di frenare la gravissima emorragia di cervelli che vanno via dalla nostra terra”. Il corso utilizzerà il programma Blender, nella versione 2.79 b. e avrà la durata di dieci lezioni, della durata di due ore ciascuna

Mi piace: Mi piace Caricamento...