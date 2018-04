SAN CATALDO. E’ in programma nella giornata di giovedì prossimo, 3 Maggio alle ore 16, uin intervento volontario di scerbatura nel parco giochi del quartiere San Domenico Savio – Mimiani. In quell’occasione, come ha reso noto il sindaco Giampiero Modaffari, saranno effettuati in maniera del tutto volontaria, interventi di scerbatura delle aree a verde e del quartiere. Il primo cittadino ha invitato i cittadini a voler contribuire, con il loro volontariato, a portare avanti questi interventi per il territorio. Il sindaco ha annunciato la sua presenza e quella di alcuni suoi assessori che, muniti, al pari degli altri volontari, di tagliaerba, rastrelli, scope, palette e sacchetti, provvederanno alla pulizia dell’area.

