SAN CATALDO. L’amministrazione comunale ha reso noto che è possibile accedere al fondo di solidarietà’ nazionale per le imprese agricole a seguito della siccità verificatasi dal 1° aprile al 30 settembre dello scorso anno. Imprese agricole gravitanti nel territorio sancataldese possono accedervi. E’ stata infatti emanata, da parte del Ministero delle Politiche Agricole, la declaratoria del carattere di eccezionalità per l’eccesso di caldo verificatosi nel periodo dal 1° Aprile 2017 al 30 Settembre 2017. Il territorio comunale di San Cataldo è stato integralmente incluso tra i territori che possono beneficiare delle elargizioni di cui al superiore Fondo di Solidarietà. Tale fondo prevede interventi compensativi per favorire la ripresa dell’attività produttiva per tutte quelle imprese agricole che hanno subito danni superiori al 30% della produzione vegetale lorda vendibile. Si prevede la concessioni di contributi in conto capitale fino all’ 80% del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria. Chiunque fosse interessato deve presentare entro il 30 Aprile 2018, la domanda di intervento presso l’Ispettorato dell’Agricoltura di Caltanissetta.

