SAN CATALDO. Quattro date per quattro concerti dei Pupi Di Surfaro. Sono quelle che tra il 22 e il 29 aprile vedranno protagonista il gruppo musicale sancataldese che ormai ha raggiunto una dimensione nazionale ed internazionale che ne fa una tra le band più apprezzate del panorama musicale. I Pupi di Surfaro si esibiranno in Sardegna e in Liguria. In particolare, il 22 Aprile saranno a Porto Torres, mentre il 24 aprile si esibiranno alla Baracca Rossa a Cagliari. Il 25 aprile, prestigioso appuntamento al LiberaFest di San Sperate (Ca), mentre il 29 aprile la band sancataldese sarà impegnata a Genova.

