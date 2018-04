SAN CATALDO. Anche per quest’anno è possibile donare il 5 per mille a favore della Lida di san Cataldo. A renderlo noto è stata l’associazione che ormai da anni è impegnata nella tutela e nell’aiuto a favore degli animali abbandonati. Ogni anno la Lida di San Cataldo salva e sostiene numerosissimi animali vittime di abbandono o violenze. Un’opera meritoria che è possibile sostenere donando il 5 per mille. Il codice fiscale della Lida con il quale è possibile versare il 5 per mille è il 92050120853.

