SAN CATALDO. La cultura e lo spettacolo al servizio della Chiesa Madre per favorirne il suo restauro. E’ questa la finalità dello spettacolo che la Compagnia Teatrale “Sipario Blu” di San Cataldo, ha dato alla commedia brillante in due atti che domenica prossima, 22 aprile alle ore 19.30 si svolgerà presso il Salone-Teatro del Collegio di Maria in San Cataldo entrando da Piazza Madrice. La compagnia teatrale, in maniera lodevole, ha inteso fare in modo che il ricavato della serata sia devoluto proprio al pro-restauro della Chiesa Madre.

Mi piace: Mi piace Caricamento...