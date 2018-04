SAN CATALDO. PrimoPiano S.r.l. ha annunciato l’uscita in sala del docufilm “IL RACCONTATORE” di Giancarlo Mogavero. Si tratta di una storia ambientata a San Caataldo nei giorni della Settimana Santa, con Marco Ferrara e Calogero Bellavia. Il film sarà presentato nei giorni 19-20-21-22 aprile presso il cine-teatro Don Bosco dell’Oratorio Salesiano di San Cataldo alle ore 20,00. I biglietti in prevendita sono disponibili presso Il Bar-Pasticceria Miserandino, Tabacchi Cammarata, Bar Italia, Tabacchi Salvatore Ficarra e al botteghino del Cine Teatro Don Bosco. Il ricavato dei biglietti sarà devoluto al restauro della Vara del Nazareno. Per informazioni su tutti gli eventi e proiezione del DocuFilm è online su www.ilraccontatore.it e su tutti i social media

