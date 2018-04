SAN CATALDO. E’ stato convocato per la giornata di domani un nuovo consiglio comunale in seduta straordinaria ed urgente. La massima assise civica è stata convocata per discutere il punto all’ordine del giorno riguardante la dichiarazione, ai sensi del co. 5, art. 31 del D.P.R. 380/2001, circa l’esistenza di eventuale “prevalente interesse pubblico” relativo al fabbricato abusivo sito in San Cataldo viale dei Platani n 60/bis, distinto in catasto al Foglio 41/B, particella 1041, con relativa area di sedime e pertinenziale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...