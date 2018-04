SAN CATALDO. La presidente del consiglio comunale Roberta Naro ha reso noto di aver convocato la massima assise civica per il prossimo 30 Aprile alle ore 19:30 presso l’aula Consiliare del Comune di San Cataldo in seduta ordinaria. Tra i punti all’ordine del giorno ci sono tre interrogazioni a firma del consigliere Pio Naro sulla “ Vendita di Palazzo Galletti”, sul “ Ripristino guard-rail strada C/da Bigini” e sul “ Rimborso Spese a carico del Sindaco”. Sarà poi discussa la mozione a firma del consigliere Favata e altri riguardo l’apertura di una seconda postazione per il rilascio della carta d’identità elettronica”. Infine, sarà discussa in aula la convenzione per il servizio di Tesoreria

