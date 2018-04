SAN CATALDO. E’ stata convocata l’assemblea ordinaria 2018 dell’Associazione Donatori AbZero. E’ stato il consiglio direttivo a convocare l’annuale assemblea ordinaria presso il centro di raccolta dell’ospedale “Raimondi” in prima convocazione alle ore 9,30 e in seconda convocazione alle 10,30 del prossimo 29 aprile. L’ordine del giorno prevede: la relazione, dell’approvazione del conto consuntivo 2017, la programmazione dell’attività per il 2018.

