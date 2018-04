SAN CATALDO. La Giunta comunale ha stipulato una Convenzione con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Caltanissetta per l’accesso telematico ai dati anagrafici del Comune di San Cataldo. Si tratta di un’importante sinergia che l’amministrazione comunale ha inteso porre in essere al fine di favorire l’attività del Dipartimento Regionale del Lavoro, Servizio XX – Ispettorato Territoriale del Lavoro di Caltanissetta. La convenzione prevede la possibilità per l’ispettorato di accedere, ai soli fini istituzionali, on-line e in maniera protetta e riservata alla banca dati dell’Anagrafe della popolazione residente in Comune di San Cataldo. La convenzione, che disciplina le modalità di collegamento alla banca dati della popolazione residente nel Comune di San Cataldo, potrà essere utilizzata dall’Ispettorato al fine di acquisire le notizie necessarie per lo svolgimento del proprio compito istituzionale. La Giunta ha pertanto autorizzato il Sindaco a sottoscrivere la Convenzione con il Dirigente dell’ Ispettorato Territoriale del Lavoro di Caltanissetta dichiarando il provvedimento immediatamente esecutivo.

