SAN CATALDO. Ciaula Scopre la Luna presto sarà sul Canale Televisivo di Rai 5. A renderlo noto è stato l’assessore comunale al territorio e ambiente Angelo La Rosa. A quest’ultimo è stato il regista Roberto Quagliano a comunicargli che il 21 Maggio alle ore 22, su RAI 5, andrà in onda la novella di Pirandello “Ciaula scopre la Luna”, girata a Gabara e Grotta d’Acqua l’anno scorso per la Kamel Film. <Quagliano- ha spiegato l’assessore La Rosa – mi chiese l’utilizzo dei luoghi per farne la location del film: io ho preteso che venissero impiegati anche i personaggi, affinché il Format di Gabara potesse intercettare adesioni e curiosità oltre i confini territoriali, visto che RAI 5 è a diffusione nazionale.

Un Format che ritengo vincente, opinione del resto ampiamente condivisa dagli oltre 5.000 visitatori>. L’assessore ha poi concluso: <Si tratta di un altro importante tassello per fare conoscere e promuovere il nostro territorio>.

