SAN CATALDO. L’amministrazione comunale ha deciso di cedere a titolo gratuito alle Società di Mutuo Soccorso interessate “G. Rizzo”, di cui è presidente pro-tempore Gaetano Imera e “Berta Zolfatai” di cui è presidente pro tempore Ignazio Mauro, tutti i manufatti cimiteriali ex A.N.C.R. che si trovano all’interno del cimitero comunale.C’è da dire che a seguito di tale cessione, le due società assumeranno sia in solido fra esse che come consorzio in forma di “Intersocietà”, ogni responsabilità diretta e indiretta, tecnico-amministrativa e legale per ogni valenza di legge degli stessi manufatti oggetto di assegnazione, compresa l’incombenza della relativa manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti in questione ed ogni altro onere ed obbligazione già in essere o nascente dai medesimi manufatti cimiteriali. L’amministrazione comunale, pertanto, ha approvato lo schema di atto di cessione con l’affidamento in cessione gratuita dei manufatti. Tali manufatti presenti all’interno del cimitero di San Cataldo, ex proprietà dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Roma, erano stati donati al Comune dalla Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Roma. L’amministrazione comunale ha poi disposto apposito atto di cessione dei manufatti cimiteriali in favore delle Società di Mutuo Soccorso sancataldesi “G. Rizzo” e G. Berta” le quali, a seguito dell’assegnazione, rimarranno responsabili in solido, sotto il profilo legale e amministrativo della gestione e manutenzione dei manufatti cimiteriali. La cessione è avvenuta in forma gratuita.

