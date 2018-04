SAN CATALDO – La violenta fiammata, il dolore lancinante e la mano dilaniata. Un tragico incidente, verificatosi nel pomeriggio di venerdì 6 aprile, è “costato” tre dita ad un sancataldese di 33 anni. L’uomo era intento ad accendere il fuoco per la brace allorquando, per cause sconosciute, nell’affastellare la legna dentro il barbecue, si è verificata una “piccola” esplosione che lo ha colpito alla mano, causando l’amputazione di tre dita. Il giovane è stato immediatamente accompagnato all’ospedale Sant’Elia e condotto in sala operatoria dove i medici hanno tentato di salvare il possibile e ricostruire le dita. (Foto di repertorio)

Mi piace: Mi piace Caricamento...